Najdroższe cztery litery świata. 159 mln zł w godzinę

Layer 1

Po krótkim wpisie, ożywiającym od kilku lat martwy twitter Cyberpunk 2077 inwestorzy przystąpili do kupowania akcji CD Projekt i te rosną w czwartek o 2 proc. pod koniec pierwszej godziny sesji. Wystarczyło jedno "beep", by akcje CD Projekt zdrożały o 159 mln zł do aż 9,6 mld zł. Wartość spółki jest już bliska Alior Bankowi - 18 największej spółce na GPW. Przy lekko spadającym rynku ruch w górę CD Projekt to zresztą wyjątek. Wśród 60 największych spółek warszawskiej giełdy CD Projekt jest z dwuprocentowym wzrostem na drugim miejscu, po deweloperze Echo Investments. Co ważne, przebity został kurs 100 zł. To bardzo ważny psychologiczny poziom, na który spółka weszła pierwszy raz we wrześniu ubiegłego roku.